130 نسخة فقط من سيارة الأثرياء الخارقة.. بسعر لا يصدق

تعد سيارة باجاني يوتوبيا رودستر، واحدة من أحدث الاصدارات الخارقة في عالم السيارات الفارهة، والتي تقدم بإطلالة السقف المكشوف الجديدة، وتمتلك هذه النسخة مجموعة عالية الاداء من التجهيزات، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في العالم.

باجاني يوتوبيا رودستر

شبهت باجاني يوتوبيا رودستر بسيارة الأثرياء، لما تحتويه من لمسات تتسم فالفخامة، مع انطلاقها عبر 130 نسخة فقط، وتصميم خارجي بملامح شرسة، حيث دعمت بمصابيح أمامية حادة الشكل، ومقدمة عداونية، عدة لمسات إنسيابية تعزز من تعامل السيارة مع الحركة الديناميكية للهواء.

باجاني يوتوبيا رودستر

دعمت السيارة باجاني يوتوبيا رودستر بأنظمة التحكم في الجر، مع باقة من انظمة الفرامل عالية الاداء، وإطارات بيريللي P Zero Corsa Cyber، مدعومة بجنوط أمامية مقاس 21 إنش، و22 إنش للجنوط الخلفية، مع مخارج عادم رباعية ومصابيح خلفية دائرية، وبإطلالة الكوبيه.

باجاني يوتوبيا رودستر

القدرات الفنية للسيارة باجاني يوتوبيا رودستر

تأتي السيارة باجاني يوتوبيا رودستر بناقل سرعات اختياري إما عادي أو أوتوماتيكي جميعهم من 7 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك 12 سلندر حرف V، سعة 6 لترات "تيربو مزودج"، يستطيع ضخ قوة قدرها 852 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 1100 نيوتن متر، كما دعمت بمبدلات شيفت للتسارع، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 349 كيلومتر في الساعة.

باجاني يوتوبيا رودستر

سعر السيارة باجاني يوتوبيا رودستر

ستصنع السيارة باجاني يوتوبيا رودستر عبر 130 نسخة فقط، بينما يصل سعرها إلى 3.4 مليون دولار أمريكي.