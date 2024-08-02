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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة "مستعملة" في مصر.. سيارة الأثرياء الخارقة 130 نسخة منها "كم سعرها"؟.. أصغر سيارة رياضية من رينو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة في مصر موديل 2020 .. اعرف سعرها

تمكنت السيارة زوتي Z100 أن تتصدر قائمة السيارات المستعملة الارخص سعرًا بين موديلات 2020 في مصر، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

 

سوق المستعمل.. أصغر سيارة رياضية من رينو| كم سعرها؟

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من طرازات رينو الفرنسية، والتي تتنوع بين السيدان واشهرها النسحة لوجان، بالإضافة إلى طرازات الهاتشباك المتنوعة، إلى جانب سيارات الـ SUV مثل داستر وكادجار، وفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم ابرزها السيارة "كابتشر".

 

مع بداية أغسطس.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها بالسوق المصرية | تفاصيل

شهد السوق المصري للسيارات، بعض الزيادات السعرية الطفيفة لعدد من الاصدارات المطروحة، مثل النسخة هيونداي النترا AD والتي ارتفعت سعرها بقيمة 15 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة جاك JS2 وزيادة قدرها 40 ألف جنيه.

 

130 نسخة فقط من سيارة الاثرياء الخارقة .. بسعر لا يصدق

تعد سيارة باجاني يوتوبيا رودستر، واحدة من أحدث الاصدارات الخارقة في عالم السيارات الفارهة، والتي تقدم بإطلالة السقف المكشوف الجديدة، وتمتلك هذه النسخة مجموعة عالية الاداء من التجهيزات، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في العالم.

 

بمدى 400 كيلومتر .. سعر "بي واي دي" VITALITY EDITION الجديدة |صور

تواصل بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة VITALITY EDITION، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع تقية العمل بالطاقة الكهربائية.

 

أودي تقدم A6 2025 بقدرات كهربائية .. تفاصيل

تقدم أودي العالمية عددًا كبيرًا من سياراتها، ومنها الطرازات الكهربائية والتي ظهرت بشكل كبير، وتعد من أبرز هذه الطرازات هي النسخة A6 موديل 2025 سواء عبر اطلالة سبورت باك أو السيدان صاحبة اللقب أفانت والتي كشفت عنها عالميًا.

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