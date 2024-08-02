أخبار السيارات| أرخص سيارة "مستعملة" في مصر.. سيارة الأثرياء الخارقة 130 نسخة منها "كم سعرها"؟.. أصغر سيارة رياضية من رينو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تمكنت السيارة زوتي Z100 أن تتصدر قائمة السيارات المستعملة الارخص سعرًا بين موديلات 2020 في مصر، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من طرازات رينو الفرنسية، والتي تتنوع بين السيدان واشهرها النسحة لوجان، بالإضافة إلى طرازات الهاتشباك المتنوعة، إلى جانب سيارات الـ SUV مثل داستر وكادجار، وفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم ابرزها السيارة "كابتشر".

شهد السوق المصري للسيارات، بعض الزيادات السعرية الطفيفة لعدد من الاصدارات المطروحة، مثل النسخة هيونداي النترا AD والتي ارتفعت سعرها بقيمة 15 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة جاك JS2 وزيادة قدرها 40 ألف جنيه.

تعد سيارة باجاني يوتوبيا رودستر، واحدة من أحدث الاصدارات الخارقة في عالم السيارات الفارهة، والتي تقدم بإطلالة السقف المكشوف الجديدة، وتمتلك هذه النسخة مجموعة عالية الاداء من التجهيزات، مما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في العالم.

تواصل بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة VITALITY EDITION، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع تقية العمل بالطاقة الكهربائية.

تقدم أودي العالمية عددًا كبيرًا من سياراتها، ومنها الطرازات الكهربائية والتي ظهرت بشكل كبير، وتعد من أبرز هذه الطرازات هي النسخة A6 موديل 2025 سواء عبر اطلالة سبورت باك أو السيدان صاحبة اللقب أفانت والتي كشفت عنها عالميًا.