قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. أصغر سيارة رياضية من رينو| كم سعرها؟

رينو كابتشر
رينو كابتشر

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من طرازات رينو الفرنسية، والتي تتنوع بين السيدان واشهرها النسحة لوجان، بالإضافة إلى طرازات الهاتشباك المتنوعة، إلى جانب سيارات الـ SUV مثل داستر وكادجار، وفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم ابرزها السيارة "كابتشر".

أسعار رينو سانديرو 2017 .. أرخص هاتشباك مستعملة

أرخص عربية "أوتوماتيك" فبريكا موديل 2015 .. اعرف سعرها

وتعتبر السيارة رينو كابتشر واحدة من أصغر السيارات الرياضية التي انطلقت في السوق المصري، وإلى جانب التصميم تضم عدد كبير من التقنيات سواء كانت الفنية، أو التجهيزات الاخرى والتي تختلف سواء من ناحية الحماية والامان أو الرفاهية.

 رينو كابتشر 

اعتمدت السيارة رينو كابتشر على جنوط رياضية 17 بوصة، وواجهة أمامية عصرية، بالاضافة إلى تصميم انسيابي، ومرايات جانبية كهربائية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ونظام ESP للثبات.

 رينو كابتشر 

زودت السيارة رينو كابتشر بمكيف هواء، نظام ترفيهي وصوتي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، حساسات ركن خلفية، اضاءة LED، مصابيح ضباب، بصمة داخلية وخارجية.

 رينو كابتشر 

القدرات الفنية للسيارة رينو كابتشر 

 

تعتمد السيارة رينو كابتشر على محرك سعة 1200 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتج قوة قدرها 120 حصان عند 4900 دورة في الدقيقة، و190 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، وبمتوسط استهلاك للوقود نحو 5.9 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 رينو كابتشر 

سعر السيارة رينو كابتشر موديل 2017 

 

ظهرت السيارة رينو كابتشر موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 590 ألف جنيه مع تمتعها بحالة الفبريكا.

 رينو كابتشر 
رينو SUV كابتشر رينو كابتشر كابتشر موديل 2017 رينو كابتشر موديل 2017 سعر السيارة رينو كابتشر موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

ركب معاها الأسانسير وفتح عليها المطـ.ـواة.. حادثة جديدة تقلب السوشيال ميديا

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

موضوعات متعلقة

صغيرة وبتصميم غريب.. سيارة سوزوكي «سباسيا جير» الجديدة| صور

مقارنة بين نيسان جوك وفيات X500 .. تركب إيه؟

اركب سيات إبيزا "هاتشباك" بـ120 ألف جنيه.. سوق المستعمل

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر .. منها سوزوكي ونيسان

إزاي تحافظ على كاوتش عربيتك في 5 خطوات.. أهم النصائح

أرخص عربية "أوتوماتيك" فبريكا موديل 2015 .. اعرف سعرها

نيسان تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة «أريا NISMO».. صور

أغلى سيارة تقدمها أستون مارتن في السعودية .. هذا سعرها

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يعزي المستشار مرتضى منصور في وفاة شقيقته

على سلم الطائرة.. بوتين يستقبل الروس المفرج عنهم من الولايات المتحدة

نسر الأهلي .. وسام أبو علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري في نصف موسم

تركيا تعلن الحداد الوطني على إسماعيل هنية

10 حالات يحظر فيها القيام بأي فعل يخالف قانون الري

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصايا العشر من جمال شعبان لعلاج الضغط المنخفض

رانيا يوسف ودرة الأجمل.. أبرز إطلالات الفنانات في زفاف بشرى

سميرة سعيد رفقة إلهام شاهين من المغرب.. شاهد

سماء جديدة في باطن الأرض.. اكتشاف حياة وكائنات غريبة بالصين

فيديو

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-