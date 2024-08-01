سوق المستعمل.. أصغر سيارة رياضية من رينو| كم سعرها؟

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من طرازات رينو الفرنسية، والتي تتنوع بين السيدان واشهرها النسحة لوجان، بالإضافة إلى طرازات الهاتشباك المتنوعة، إلى جانب سيارات الـ SUV مثل داستر وكادجار، وفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم ابرزها السيارة "كابتشر".

وتعتبر السيارة رينو كابتشر واحدة من أصغر السيارات الرياضية التي انطلقت في السوق المصري، وإلى جانب التصميم تضم عدد كبير من التقنيات سواء كانت الفنية، أو التجهيزات الاخرى والتي تختلف سواء من ناحية الحماية والامان أو الرفاهية.

رينو كابتشر

اعتمدت السيارة رينو كابتشر على جنوط رياضية 17 بوصة، وواجهة أمامية عصرية، بالاضافة إلى تصميم انسيابي، ومرايات جانبية كهربائية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ونظام ESP للثبات.

رينو كابتشر

زودت السيارة رينو كابتشر بمكيف هواء، نظام ترفيهي وصوتي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، حساسات ركن خلفية، اضاءة LED، مصابيح ضباب، بصمة داخلية وخارجية.

رينو كابتشر

القدرات الفنية للسيارة رينو كابتشر

تعتمد السيارة رينو كابتشر على محرك سعة 1200 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتج قوة قدرها 120 حصان عند 4900 دورة في الدقيقة، و190 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، وبمتوسط استهلاك للوقود نحو 5.9 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

رينو كابتشر

سعر السيارة رينو كابتشر موديل 2017

ظهرت السيارة رينو كابتشر موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 590 ألف جنيه مع تمتعها بحالة الفبريكا.