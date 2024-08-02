انتقام مؤلم.. قرار عاجل بحق خمسيني قـ.تل زوجته حـ.رقا بـ"مية نار" بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس خمسيني ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته حرقا بعدما سكب على جسدها مادة كاوية "مية نار" وسط شجار بينهما.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة حول الواقعة واستدعاء شهود العيان من اسرة المجني عليها والجيران ممن نقلوها الى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل مأسوية في واقعة قتل خمسيني لزوجته حرقا بماء النار بعد خلاف بينهما بمنطقة المنيرة الغربية.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى نشوب مشاجرة بين زوجين قرر خلالها الزوج الانتقام من زوجته فسكب على جسدها "مية نار" ما أدى لتعالي صرخاتها بسبب احتراق جسدها ونقلها الأهالي الى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على خمسيني المتهم بالتسبب في وفاة زوجته حرقا عقب إلقاء ماء نار على جسدها بسبب خلافات أسرية بمنطقة المنيرة الغربية.



تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق بنسبة 70% ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها عقب قيامه بسكب مادة حارقة "ماء نار" على جسد الضحية بسبب خلافات أسرية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.