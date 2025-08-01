لأول مرة .. القومي للكلى ينجح في عمليتي زراعة متزامنتين

في سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمعهد القومي للكلى والمسالك البوليه التابع لها منذ إنشائه، حيث أجرى فريق زراعة الكلى المتميز بالمعهد عمليتي زراعة كلى في وقت واحد بنجاح باهر، مما يمثل إنجازًا طبيًا غير مسبوق يؤكد الريادة والتميز للمعهد في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.



وصرح الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة أن المعهد من المؤسسات الرائدة فى زراعة الكلى منذ إنشاؤه، وأجرى أكثر من ١٤٠٠ حالة حتى الآن، وهذا الإنجاز يأتي كنتيجة لسعي الهيئة المتواصل فى تنفيذ توجهات الدولة المصرية، ووزارة الصحة بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى المشاركة بفاعلية فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى مختلف التدخلات الجراحية.

إجراء ١٦ حالة زرع كلى خلال هذا الشهر

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق زراعة الكلى بالمعهد ولأول مرة قام بإجراء حالتي زرع فى نفس التوقيت، مما يؤهل المعهد للبدء فى برنامج الزراعة التبادلية، وهو ما يؤكد كفاءة وجاهزية الفرق الطبية بالمعهد، ويسهم بطريقة فعالة في تخفيف العبء على المرضى، واختصار وقت انتظار المريض ما بين التحضير وإجراء العملية، وقام الفريق بإجراء ١٦ حالة زرع كلى خلال هذا الشهر، وهذا انجاز طبى يحدث لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وجميع هذه العمليات تم إجراؤها بالمجان وعلى نفقة الدولة من خلال منظومة إنهاء قوائم الانتظار بالمعهد.

وأفاد أ.د محمد صلاح الدين زكي استاذ أمراض وزراعة الكلى وعميد المعهد بأن المعهد يعتبر من المراكز الرائدة فى زراعة الكلى منذ عام ١٩٨٨، ونسعى دائما لتطبيق أحدث الأساليب العلمية فى هذا المجال، حيث نجحنا فى وقت سابق فى إجراء أول عملية زراعة كلى عن طريق استخدام منظار البطن لأول مرة داخل المستشفيات الحكومية بمصر، ونسعى لتقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمريض المصرى، ونجح الفريق الطبى فى إجراء حالتي زرع فى نفس التوقيت يوم ٣٠ / ٧ /٢٠٢٥وتكرر الانجاز يوم ٣١ /٧، ومستمرين فى إنجاز المزيد، مما يمهد الطريق مستقبلا لاجراء عمليات الزراعه التبادلية، طبقاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أ. د. خالد عبد الغفار، وتعليمات أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة.

وأكد عميد المعهد على أن هذا الإنجاز بفضل الجهود المتضافرة لفريق طبي متكامل يضم نخبة من أبرز الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، وقد ضم الفريق الجراحي والتخديري وفريق زراعة الكلى وفريق التمريض كلًا من:

* ا.د. محمد صلاح الدين زكي: أستاذ أمراض وزراعة الكلى وعميد المعهد.

* ا.د. أحمد عبد المنعم: أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير برنامج الزرع بالمعهد.

* ا.د. لواء طبيب أحمد فاروق ميرا: استشاري جراحة الأوعية الدموية بالقوات المسلحة.

* ا.د. طارق فخر: أستاذ أمراض وزراعة الكلى ومساعد عميد المعهد للتطوير والمتابعة.

* ا.د. إيهاب نوح: أستاذ ورئيس قسم التخدير بالمعهد.

* ا.د. عمرو منير: رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. عمرو حسين: مدرس جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. أيمن عاشور: مدرس جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. محمد مرعي: مدرس التخدير بالمعهد.

* د. محمد صبحي: مدرس التخدير بالمعهد.

* د. كريم عبد العزيز: استشاري جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. أحمد صبري: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. أمير متولي: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* د. محمد المليجي: أخصائي جراحة المسالك البولية بالمعهد.

* بالإضافة إلى فريق زراعة الكلى بقسم الكلى بالمعهد، وفريق التمريض بالعمليات ومتابعة الزرع الذين قدموا دعمًا حيويًا لضمان نجاح العمليتين.

يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات والأساليب العلاجية، فضلًا عن الكفاءة العالية للأطقم الطبية بها، ونموذج للتخطيط الدقيق والتدريب المكثف والعمل الجماعي المتقن، مما يعزز مكانة المعهد القومي للكلى والمسالك البوليه كمركز رائد في مجال زراعة الكلى على المستويين المحلي والإقليمي.