التحقيق مع إمامي مسجد ببني سويف خالفا تعليمات خطبة الجمعة

أحال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، 2 من الأئمة، إلى الشئون القانونية؛ لمخالفتهما تعليمات الوزارة المتعلقة بخطبة الجمعة.

وأكد «قبيصي» أن الخطبة الموحدة تمثل منهجًا منضبطًا للحفاظ على وحدة الفكر الدعوي، وأن أي خروج عنها؛ يُعد مخالفة، تستوجب المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوز أو خروج عن التعليمات، مهما كان طفيفًا.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، تنبيهًا واضحًا لجميع الأئمة والخطباء، بضرورة الالتزام الكامل بموضوع الخطبة الموحدة، وبالزمن المحدد، والحرص على الأداء الدعوي، بما يليق بمكانة المنبر، ويعكس صورة الإمام الصالح في فكره وسلوكه وأمانته.

وأكد أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأن الوزارة تعمل على دعم الأئمة المتميزين، لكنها في الوقت نفسه حريصة على التصدي الحاسم لأي مخالفة؛ حفاظًا على قدسية المنبر، وصالح العمل الدعوي، وحرصًا على الانضباط الدعوي والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الدعوي بالمساجد.