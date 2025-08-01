بعد سنوات من وفاته.. إيمي طلعت زكريا في أحضان والدها بـ الـ AI

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعها، مقطع فيديو صمم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله وهي تحتضن والدها الراحل طلعت زكريات، معبرة عن اشتياقها له بعد 6 سوات من غيابه.



ونشرت إيمي طلعت زكريات الفيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"؛ معلقة: "يا رب متع والدي حبيبي في الجنة اضعاف ما هو متعنا بأيام عمره في الدنيا".

إيمي طلعت زكريا: بابا وحشني

يذكر أن إيمي كانت قد نشرت آخر صورة جمعتها بوالدها الراحل طلعت زكريا، مؤكدة أنها تفتقد كلامها معه وحنانه عليها؛ كما إنها تفتقد ملامح والدها الراحل طلعت زكريا، مشيرة إلى أن الصورة التي نشرتها هي آخر صورة جمعتهما معًا قبل الوفاة.

وأضافت عبر "فيسبوك: “ملامح بابا وحشاني ضحكته كلامه طبطبته حنيته بابا نفسه واحشني.. دى آخر صورة لينا مع بعض”.





