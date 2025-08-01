قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فتح باب اللقاء مع بوتين.. زيلينسكي: جاهزون للسلام شرط الجدية

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

ردّ رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التجدد المحتمل للحوار بين البلدين، مؤكّدًا أن أوكرانيا "جاهزة للاجتماع على مستوى القادة في أي وقت" بشرط أن تكون تصريحات روسيا دلالة حقيقية على رغبتها في إنهاء النزاع بكرامة وإحلال السلام الدائم، وليس بهدف كسب الوقت أو تأجيل العقوبات 

وفي منشور عبر قناة تلغرام رّد زيلينسكي على تصريحات بوتين التي لم تغلّب على ما يبدو أية تنازلات واضحة، قائلا: "لقد سمعنا تصريحات من روسيا، وإذا كانت تشير إلى استعداد فعلي لإنهاء الحرب بكرامة وإنشاء سلام حقيقي طويل الأمد — وليس مجرد محاولة لشراء المزيد من الوقت — فإن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى جاهزيتها لعقد اجتماع على مستوى القادة في أي وقت" 

وأضاف أن أوكرانيا، كما المجتمع الدولي، "يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومن ينبغي أن يوقف هذه الحرب" 

وأشار مساعده أندريه ييرماك إلى أن المواجهة اليوم لا يمكن أن تكون على مستوى البيانات والمفاوضات التقنية، بل تتطلب محادثات مباشرة بين القادة، مشددًا على أن "أميركا عرضت ذلك، وأوكرانيا دعمته، وما هو مطلوب الآن هو استعداد روسيا" 

وأضاف أن كييف قبلت منذ مارس الماضي خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة، لكنها تنتظر خطوة مماثلة من روسيا. 

كانت موسكو قد أعلنت أن لقاء بوتين مع زيلينسكي لن يكون متاحًا إلا "في المرحلة النهائية من التفاوض بشأن الاتفاق"، في إشارة إلى أنه لن يُعقد قبل استنفاد الحوار الفني وتحقيق طموحات روسيا الأمنية بالكامل، وأنه مستبعد قبل نهاية أغسطس 

وتلت هذه التصريحات تحذيرات من الولايات المتحدة، إذ وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة حتى 8 أغسطس لوقف النزاع وإلا فإن فرض عقوبات أكبر على روسيا سيكون واردًا، حسب رويترز .

في الوقت نفسه، شنّت القوات الروسية غارات مكثفة أمس على العاصمة كييف وبعض المناطق الأخرى، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا من بينهم خمسة أطفال وإصابة أكثر من مئة وخمسين، مما أدّى إلى إعلان يوم حداد وارتفاع مطالب أوكرانيا إلى دعم غربي أكثر صرامة وسرعة في تطبيق العقوبات ضد روسيا، وفقا لـ اسوشيتدبرس. 

وربط زيلينسكي هذا التصعيد بالتباطؤ في جذب المجتمع الدولي وتقديم ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا، داعيًا إلى دعم إضافي من الحلفاء بمن فيهم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وفقا لـ ذا جارديان. 

بهذا، يظهر الخطاب الأوكراني التزامًا واضحًا بالدبلوماسية المباشرة، وهو يعتمد على استجابة حقيقية من الجانب الروسي كشرط لبدء أي لقاء بين القادة، في ظل تأزم الأوضاع الميدانية وتصاعد الضغوط الدولية لتسوية النزاع. هدفت هذه الخطوة إلى كسر الجمود الدبلوماسي، لكن الرد الروسي القاصر عن الموافقة الفعلية يبقى حاجزًا أمام أي تقدم حقيقي نحو السلام

فولوديمير زيلينسك أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

100 يوم صحة

"100 يوم صحة": 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

الري: تخريج الدفعة الثالثة من متدربى "برنامج سفراء المياه"

الأنبا فيلوباتير

انتهاء الملتقى الأول لشباب إيبارشية أبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير| صور

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد