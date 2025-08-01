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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلسة قوافل محو الأمية لجامعة دمنهور: امتحانات فورية وأجواء حماسية بقرى مركز بدر

محو الأمية بجامعة دمنهور
محو الأمية بجامعة دمنهور

انطلقت قافلة مبادرة محو الأمية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بقرية صلاح الدين بمركز بدر ، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس أبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنسيق الدكتورة هالة صنيدق، منسق محو الأمية بالقطاع، بحضور الأستاذ نور الدين خليل، نائب رئيس مجلس مدينة بدر، وأعضاء لجنة تقييم الأداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

 من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على تكثيف جهودها في المشروع القومي لمحو الأمية، وأوضحت أن سلسلة قوافل مبادرة محو الأمية جاءت لتسهيل الإجراءات على الطلاب، وتوزيعهم حسب مراكز إقامتهم؛ للمساهمة في محو أمية المواطنين الأميين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال لجان تقييم الأداء التي تقوم بعمل امتحانات فورية للمواطنين، مؤكدة أن قوافل محو الأمية تلعب دورًا حيويًا في القضاء على الأمية، حيث تساهم في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التعليم، وتشجع الكبار والصغار على الالتحاق بفصول محو الأمية، كما تخلق فرصًا للتفاعل المباشر والتشجيع العملي على التعلم، فضلا عن رفع المستوى المعرفي والاقتصادي للأفراد، وتزيد من فرص العمل وتقلل الاعتماد على المساعدات الحكومية، كما تخلق بيئة داعمة للأسرة وتفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة، وثمنت "إيناس" الدور الفعال لهيئة تعليم الكبار والتعاون المثمر والبناء مع الجامعة لخدمة المجتمع، وتيسير إجراءات محو الأمية للطلاب.

وصرحت الدكتورة هالة صنيدق، أنه خلال القافلة تقدم للامتحان الفوري 62 مواطن، تم امتحانهم بمدرسة صلاح الدين، بمشاركة 47 طالب من أبناء المركز، وسط أجواء من الفرح والحماس، أعرب خلالها الطلاب عن تقديرهم لما تقوم به الجامعة من تيسيرات تمكنهم من المشاركة في مبادرة محو الأمية.

وقد أشاد مسؤولو مجلس المدينة بجهود جامعة دمنهور الحثيثة في محو أمية مواطني المحافظة ضمن المشروع القومي لمحو الأمية، وتيسير إجراءات الطلاب من أبناء المركز.

محو الأمية البحيرة جامعة دمنهور

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