أول تعليق من مها الصغير بعد قرار وقفها ومنع ظهورها إعلاميا وإحالتها للنيابة

كتبت الإعلامية مها الصغير، أول تعليق لها؛ بعد قرار وقفها إعلاميًا وإحالتها إلى النيابة العامة، وتأجيل عرض أحدث برامجها.

وكتبت مها الصغير، عبر حسابها على “فيس بوك”: "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وارزقني من حيث لا أحتسب، وافتح لي أبواب الخير كلها، وبارك لي فيما أعطيتني".

قرار الأعلى للإعلام بشأن مها الصغير

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي الإعلامية مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها حيالها.

وأوضح المجلس، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن قراره جاء؛ عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وقال المجلس، في البيان، “إن المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرر، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة/ مها الصغير من الظهور الإعلامي في كل الوسائل الإعلامية لمدة 6 أشهر؛ لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأضاف المجلس في بيانه: “كذلك تقرر توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج معكم منى الشاذلي؛ لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، ما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس”.