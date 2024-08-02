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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 عادات يومية تحميك من القولون العصبى.. تعرف عليها

القولون
القولون

يعد القولون من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار ويسبب آلاما قوية جدا.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التى تساعد في علاج القولون.

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توفر التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي ونمط حياتك غالبًا الراحة من متلازمة القولون المتهيِّج و سيحتاج جسمك لبعض الوقت للاستجابة لهذه التغييرات.

 احرص على اتباع الإرشادات الآتية:

جرب الأطعمة الغنية بالألياف:

تساعد الألياف في تقليل الإمساك لكنها قد تؤدى إلى زيادة الغازات وتفاقم المغص. 

حاول زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي تدريجيًا على مدار عدة أسابيع بتناول أطعمة كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات وقد تؤدي مُكمِّلات الألياف إلى تقليل الغازات والانتفاخات عن الأطعمة الغنية بالألياف وتجنَّب الأطعمة المسببة للمشاكل و ابتعد عن تناول الأطعمة التي تثير أعراض القولون.


تناوَل الطعام في مواعيد منتظمة: لا تفوِّت وجبات الطعام، وحاول تناولها في نفس الوقت تقريبًا كل يوم للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء و إذا كنت تعاني من الإسهال، فقد تلاحظ أن تناول وجبات صغيرة ومتكررة يجعلك تشعر بتحسن من الام القولون ولكن إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقد يساعد تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالألياف على نقل الطعام عبر الأمعاء.


ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة في تخفيف الاكتئاب والإجهاد، وتُحفِّز تقلصات الأمعاء، كما يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا عن نفسك و اطلب من الطبيب أن يضع لك برنامجًا رياضيا لعلاج القولون.

القولون ممارسة الرياضة علاج القولون متلازمة القولون زيادة الغازات

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