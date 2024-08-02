لبنان.. حريق ضخم بمستودع لتخزين البلاستيك والكرتون في منطقة التبانة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن حريقا ضخما اندلع داخل مستودع معد لتخزين البلاستيك والكرتون في محلة سوق الخضار القديم في منطقة التبانة ‎طرابلس.

وشهد مساء أمس الخميس؛ اندلاع حريق كبير في مدينة السليمانية العراقية ، حيث اندلعت النيران في مرتفعات جبال كويزه في السليمانية دون معرفة الأسباب.

وأشار المصدر ذاته الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وبدأت بإطفاء الحريق عن طريق عدة فرق بهدف السيطرة على الحريق دون أن ينتشر في مساحات كبيرة".

وبين المصدر إن هذا الحريق هو الثاني خلال أسبوع في مرتفعات كويزة والذي تسبب في المرة الأولى بحرق أكثر من 200 دونم من الأراضي وحرق المئات من الأشجار".

وكان مصدر في الدفاع المدني في السليمانية يوم الاثنين الماضي اعلن اندلاع حريق كبير في جبال كويزه في السليمانية ماسبب بأضرار كبيرة.

وفي السنوات الأخيرة، ومع قدوم فصل الصيف، عدة مرات ولأسباب مختلفة، اندلعت الحرائق في جبل كويزه، وفي 28 مايو من هذا العام، اندلع حريق في جزء من جبل كويزه، مما أدى إلى احتراق عدد كبير من الأشجار