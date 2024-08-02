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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حلويات الجمعة.. طريقة عمل البان كيك

البان كيك
البان كيك

يعد البان كيك من أفضل أصناف الحلوى التي يمكن تقضي معها للأطفال وكافة أفراد الأسرة خلال يوم الإجازة .

نعرض لكم طريقة عمل البان كيك من خلال خطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق.

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مقادير البان كيك:

كوب لبن
كوب ونصف دقيق
2 بيضة في درجة حرارة الغرفة
ثلث كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
فواكه مقطعة
عسل نحل
نصف كوب شوفان

رشة ملح
فانيليا

طريقة عمل البان كيك :
اخلطى الدقيق مع اللبن فى وعاء كبير وقلبيهم جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ثم ضيفي رشة الملح والبيكنج بودر واخفقيهم حتى تتكون عجينة متجانسة.

ضعي القليل من الزيت فى طاسة غير قابلة للالتصاق ووزعيه جيدا ثم ضعي عجينة البان كيك بالمغرفة لتتحول لشكل دائري وانتظرى حتى يصبح اللون ذهبي ثم اقلبي على الوجه الأخر حتى يصبح ذهبيا واخرجيه من الطاسة.

كرر الخطوات  حتى انتهاء كل كمية العجينة ثم ضعي حبات البان كيك فوق بعضها وتزين بالصوص المفضل .

البان كيك طريقة عمل البان كيك مقادير البان كيك الشيف سالى فؤاد عمل البان كيك بان كيك

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