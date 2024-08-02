عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.



وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال تقتحم شارع القدس في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية رامين شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

وقد استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء ، اليوم الجمعة ، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" نقلاً عن مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة بربخ في منطقة دوار أبو حميد وسط خان يونس، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.