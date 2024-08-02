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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول بـ«العلمين الجديدة»: الشركة المتحدة أظهرت المهرجان بشكل رائع للغاية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال المهندس كمال إدريس المسؤول عن الأعمال البحرية والمائية بجهاز العلمين الجديدة، إنّ الجهاز يبذل جهودا كبيرة حتى تظهر البحيرات الصناعية بأفضل صورة ممكنة بالنسبة إلى الزوار والسياح والمواطنين.


وأضاف «إدريس»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن أهم ما تتسم به مدينة العلمين الجديدة أنها ذات طابع ساحلي، موضحًا: «عملنا حسابنا إن كل المشاريع الخدمية والاستثمارية والسكنية تكون مطلة على البحيرات». 


وتابع المسؤول عن الأعمال البحرية والمائية بجهاز العلمين الجديدة: «البحيرات الصناعية تقع على مساحة 370 فدان، بما يوازي نحو مليون ونصف ألف متر مسطح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة بالتنمية المستدامة للبنية التحتية للمدينة حتى تكون على أعلى مستوى».


وأوضح، أن الجهاز بذل جهودا كبيرة في إطار مهرجان العلمين، وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أظهرت المهرجان بشكل رائع للغاية: «اهتممنا بزيادة الأنشطة البحرية على مستوى المدينة، فهناك الأنشطة الشاطئية واهتممنا بالرياضات الجماعية الشاطئية مثل الكرة الشاطئية وكرة القدم».
 

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