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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تصعيد وتجديد ثقة.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط في قطاع شمال الجيزة

صدى البلد



أصدرت مديرية امن الجيزة حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بعد انتهاء اجتماع ناقش خلاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تحريك عدد من الضباط داخل نطاق مديرية الامن بما يطور العمل والحفاظ على الحالة الأمنية ومنع الجريمة. 

وتضمنت حركة تنقلات مديرية امن الجيزة تسكين ضباط قطاع شمال الجيزة بما يتوافق مع طبيعة المنطقة الشعبية المزدحمة ونهر النيل المحيط بدوائرها. 
 

وضمت حركة تنقلات مديرية امن الجيزة تولي العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والابقاء على العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث فرقة العجوزة والدقي ونقل المقدم حسام العباسي لمنصب رئيس مباحث الدقي وتولى الرائد أحمد فاروق منصب رئيس مباحث العجوزة.

كما تم نقل العقيد محمد أبو القاسم لمنصب مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة وتولى الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث إمبابة والرائد يوسف رشوان منصب رئيس مباحث المنيرة الغربية.

 

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تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

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الأحداث ومكافحة المخدرات.. ننشر حركة التنقلات في إدارات مديرية أمن الجيزة

وجددت قيادات امن الجيزة الثقة في العقيد مجدي موسى لمنصب مفتش مباحث فرقة أوسيم والوراق وأيضا المقدم محمد طارق - رئيس مباحث الوراق في حين تم نقل المقدم محمد طبلية لمنصب رئيس مباحث أوسيم.

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، خلفا للعميد عمرو حجازي الذي تولى منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتم تصعيد المقدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر.

وتم نقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة لمنصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، بينما تولى الرائد أحمد فاروق منصب رئيس مباحث العجوزة 

و تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم والرائد احمد يحيى رئيسا للمباحث البدرشين. 

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