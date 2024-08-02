الأحداث ومكافحة المخدرات.. ننشر حركة التنقلات في إدارات مديرية أمن الجيزة

أعلنت منذ قليل مديرية امن الجيزة عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام ٢٠٢٤ بعدما وضعها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية واعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واستهدفت القيادات الشابة وتصعيد عدد من الكفاءات.

تضمنت حركة تنقلات مديرية امن الجيزة على مستوى الإدارات:

تولى العمید أحمد الشربيني - مدير إدارة رعاية الأحداث.

العمید یاسر سید فهمي عبد الوهاب - رئيس وحدة مباحث الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

العمید محمد حسن محمد حسن - مدير إدارة العمليات.

العميد محمد سعید عرفان یوسف - وکیل ادارة المباحث الجنائية لقطاع المال.

العمید أحمد محمد محي الدين أحمد مختار - رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع الوحدات.

العمید تامر صالح محمد صالح - مدير إدارة مكافحة جرائم المخدرات.

العمید احمد السيد بدر نجم - مدير إدارة الأموال العامة.

العمید احمد عوض احمد عثمان صقر - رئيس قسم مباحث إدارة شرطة المرافق.

العميد عمرو أحمد علي حجازي - رئيس مباحث قطاع الغرب.

العميد محمد علي عبد الرحمن علي - مدير إدارة الآداب.

العميد محمد کمال الدین محمد الصغير - مفتش مباحث بولاق والجيزة.

العمید أحمد محمد محمد مسعد بهیج - رئيس مباحث حرس المنشآت.

العمید محمد أحمد سلیمان محمد ربیع - رئيس مباحث قطاع الشمال.

العميد هاني ثابت عكاشة محمد ثابت - مفتش مباحث جنوب الجيزة ( البدرشين - العياط).

العميد محمد عبد الهادي عبد اللطيف - رئيس مباحث المنطقة الأثرية والسياحية.

العميد مصطفی محمد عبد العظيم أحمد شاکر زیدان - رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ.

العميد عبد الحميد مصطفى محمد مصطفى السبكي - رئيس قسم الأسلحة الغير مرخصة.

العقيد محمد سعيد محمد المتولي - مفتش مباحث مراكز الإصلاح الجغرافية.

العقيد مروان أحمد السيد عبد الرحيم مشرف - مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر.

العقيد محمد أحمد أبو العز ناصف محمد - رئيس قسم العمليات وشئون الخدمة.

العقيد حسن حسنين حسن الصبان - ضابط بإدارة تنفيذ الأحكام.

العقيد محمد أبو القاسم سید حمدان - مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة.

العقيد محمد شعبان إبراهيم عوض - رئيس مباحث قوات أمن الجيزة.

العقيد احمد فارس السيد عبدالله وكيل مباحث تأمين الطرق والمنافذ.

العقيد عماد رشدي أحمد عبد الواحد مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية.

العقيد هاني محمد الحسيني أمين الطوخي مفتش مباحث كرداسة.

العقيد محمد توفيق عبد العزيز العشري مفتش مباحث الصف وأطفيح.

العقيد کریم أحمد فوزي محمد رئيس مباحث الحماية المدنية.