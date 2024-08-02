حجازي رئيسا وتصعيد الجوهري وسكوري .. تفاصيل حركة تنقلات قطاع غرب الجيزة

تضمنت حركة تنقلات مديرية امن الجيزة التي اعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث ووضعها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تحرك عدد من الضباط بقطاع غرب الجيزة.

وتولى العميد عمرو حجازي منصب رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ويرافقه العقيد محمد العادلي في منصب مفتش مباحث الهرم قادما من مباحث السجون وتم تصعيد المقدم محمد الجوهري مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية بعد ترقيته لرتبة عقيد ويبقى العقيد محمد الصغير في منصبه كمفتش لفرقة قسم الجيز و بولاق الدكرور.

ويتولى المقدم مصطفى الدكر منصب رئيس مباحث الهرم وتصعيد الرائد ايمن سكوري رئيسا لمباحث العمرانية ونقل المقدم محمد اشرف لمنصب رئيس مباحث الطالبية وتولى المقدم احمد عصام منصب رئيس مباحث بولاق الدكرور وتجددت الثقة في المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة.

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، خلفا للعميد عمرو حجازي الذي تولى منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتم تصعيد المقدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر.

وتم نقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة لمنصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، بينما تولى الرائد أحمد فاروق منصب رئيس مباحث العجوزة

و تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم والرائد احمد يحيى رئيسا للمباحث البدرشين.