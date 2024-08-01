مختار ورجاله.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط قطاع جنوب الجيزة

أصدرت مديرية أمن الجيزة حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بعد انتهاء اجتماع ناقش خلاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تحريك عدد من الضباط داخل نطاق مديرية الامن بما يطور العمل والحفاظ على الحالة الأمنية ومنع الجريمة.

وشهد قطاع جنوب الجيزة العديد من التنقلات بين رؤساء المباحث وتصعيد عدد من معاوني المباحث لمنصب رئيس مباحث مع تجديد الثقة في عدد من الضباط.

وتضمن حركة التنقلات في قطاع جنوب الجيزة تجديد الثقة في العميد محمد مختار رئيسا للقطاع وترقية المقدم محمد عشري لرتبة عقيد وتوليه منصب مفتش مباحث شرق الجيزة لقسمي "الصف واطفيح" بينما تولى العقيد هاني عكاشة منصب مفتش مباحث البدرشين والعياط وتولى العقيد عماد رشدي منصب مفتش مباحث ابو النمرس والحوامدية.

وبالنسبة لرؤساء المباحث تم تجديد الثقة في المقدم محمد مختار رئيسا لمباحث مركز اطفيح وتعيين الرائد احمد يحيى رئيسا لمباحث مركز البدرشين بعد تصعيده من معاون مباحث بولاق الدكرور وتصعيد الرائد احمد حسنين معاون مباحث البدرشين لمنصب رئيس مباحث الصف وتعيين الرائد محمد علي فهمي رئيسا لمباحث الحوامدية قادما من قسم حدائق اكتوبر.

وتم الابقاء على كل من المقدم احمد الملطاوي رئيس مباحث العياط والمقدم مصطفى المهدي رئيسا لمباحث ابو النمرس.

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، خلفا للعميد عمرو حجازي الذي تولى منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتم تصعيد المقدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر.

وتم نقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة لمنصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، بينما تولى الرائد أحمد فاروق منصب رئيس مباحث العجوزة

وتولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم والرائد احمد يحيى رئيسا للمباحث البدرشين.