أمن الجيزة يضبط المتهمين بالتعدي على شاب في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب في أكتوبر بسبب خلافات بينهم.

ضبط 3 متهمين بالتعدي على شاب في أكتوبر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بجروح خطيرة في يده اثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في أكتوبر.

وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب قاموا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

من ناحية أخرى باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة وفاة شاب سقط من الطابق العاشر في أحد العقارات في أكتوبر حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شخص من الطابق العاشر في عقار بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور أمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة، وفاة شاب سقط من الطابق العاشر اثناء محاولته دخول شقته من سطح العقار بعدما فقد المفتاح بداخلها، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد سقوط سيدة من الطابق الخامس بأحد العقارات في منطقة الجيزة، وبالانتقال والفحص.

و تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها في العقد الرابع من العمر وبها سحجات وكدمات متفرقة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيدة ربة منزل بالغة من العمر 32 عاما وكانت تقوم بنشر الغسيل إلا أن توازنها اختل وسقطت من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل قالت تحريات أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه حيث أصيب بحالة صرع قام على اثرها بالاعتداء على المجني عليه بسكين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة مسن داخل شقة في بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة، أن المسن في العقد الثامن من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه آثار طعنات متفرقة في أنحاء الجسد وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وتبين أنه أحد اقارب المجني عليه حيث أصيب بحالة صرع قام على اثرها بطعن المجني عليه عدة طعنات وتركه وفر هاربا، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.