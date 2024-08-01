بدون إصابات.. إخماد حريق في شقة سكنية بالمريوطية غرب الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المريوطية غرب الجيزة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق شقة سكنية في المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في شقة سكنية في المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية داخل عقار بمنطقة فيصل غرب الجيزة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة.

وتم الدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لمسرح البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن بورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية في شارع خاتم المرسلين في العمرانية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على حريق الشقة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.