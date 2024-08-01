قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة سعد الصغير وزوجته أمام المحكمة الاقتصادية.. موعد أول الجلسات

سعد الصغير
سعد الصغير

حددت جهات التحقيق المختصة موعد أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بسب وقذف طليقته رانيا صالح حيث تم تحديد جلسة 1 سبتمبر لنظر أولى الجلسات.

إحالة المطرب سعد الصغير وزوجته برلنتي للمحكمة الاقتصادية.. ما السبب؟

علاقة مع مساعدته وملامسة الفتيات.. كواليس سقوط محفظ قرآن في البدرشين

غريق داخل حمام السباحة.. القصة الكاملة لوفاة لاعب ملاكمة في نادي الترسانة

النيابة عثرت على أدلة.. خادمة أجنبية تتهم رجل أعمال بالتعدي عليها بالشيخ زايد

1 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير وزوجته

حيث تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير وزوجته هدير محمد وشهرتها برلنتي عامر في اتهامهم بسب وقذف طليقة سعد الصغير السيدة رانيا صالح يوم 1 سبتمبر.

قال المحامي أحمد القفاص محامي طليقة سعد الصغير، أن جهات التحقيق أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية في القاهرة، وحددت جلسة لمحاكمة المطرب سعد الصغير في اتهامه بالسب والقذف.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وتبين من تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة للرسائل المرسلة إلى طليقة سعد الصغير، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل هي هدير محمد الشريف.

وأوضح تقرير الفحص الفني، أن المذكورة تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن تحريات جهات البحث الفنية أكدت ما جاء بمضمون التقرير الفني من أن سالفة الذكر هي مرتكبة الواقعة ولم تتوصل التحريات لدور المطرب سعد الصغير.

بلاغ طليقة سعد الصغير

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، باشرت التحريات في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها بالسب والقذف خلال وسائل الاتصال.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.  

وقدمت السيدة رانيا صالح لرجال الشرطة ما يثبت اتهامها لسعد الصغير وبرلنتي عامر باقتحام منزلها حيث رصدت كاميرات المراقبة تواجدهما في مدخل العقار، حيث كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

سعد الصغير المطرب سعد الصغير المحكمة الاقتصادية الشيخ زايد برلنتي عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

موضوعات متعلقة

إحالة المطرب سعد الصغير وزوجته برلنتي للمحكمة الاقتصادية.. ما السبب؟

علاقة مع مساعدته وملامسة الفتيات.. كواليس سقوط محفظ قرآن في البدرشين

غريق داخل حمام السباحة.. القصة الكاملة لوفاة لاعب ملاكمة في نادي الترسانة

النيابة عثرت على أدلة.. خادمة أجنبية تتهم رجل أعمال بالتعدي عليها بالشيخ زايد

الجهات الفنية تفحص فيديوهات محفظ قرآن تحـ.رش بفتيات في البدرشين

النيابة تحقق في غرق لاعب ملاكمة بحمام سباحة نادي الترسانة

لاعب ملاكمة.. القصة الكاملة لغرق مراهق أثناء الاستشفاء بحمام سباحة بنادي الترسانة

غرق مراهق في حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة

ترشيحاتنا

الزراعة : تكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم الفلاحين بمطروح

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وشعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار خلال الفترة المقبلة| أخبار التوك شو

أسعار الأدوية الجديدة وعدد النواقص ومفاجأة بشأن انخفاض بعض الأصناف| التفاصيل الكاملة

جهاز منتخب اليد: خطأ حكم موقعة فرنسا تسبب في إهدار فوز مصر

خاصة إيران.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الجميع إلى وقف التصعيد بالشرق الأوسط

هجوم إيراني ضد إسرائيل .. كذبة لوفتهانزا على ركاب رحلة تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-