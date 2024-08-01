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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علاقة مع مساعدته وملامسة الفتيات.. كواليس سقوط محفظ قرآن في البدرشين

تحرش - أرشيفية
تحرش - أرشيفية

كواليس ومفاجآت جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في واقعة تحـ ـرش محفظ البدرشين بفتيات داخل مركز يمتلكه لتحفيظ القرآن في جنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهم قام بتصوير الضحايا والاحتفاظ بالمقاطع على اللاب توب الخاص به.

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القصة الكاملة لسقوط محفظ البدرشين المتهم بالتحـ ـرش بالفتيات

التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة كشفت أيضا عن أن المتهم «محفظ البدرشين» أقام علاقة غير شرعية مع مساعدته في المركز، حيث تم التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية لحين سماع أقوالها أمام النيابة في جنوب الجيزة.

وخلال التحقيق معه أمام نيابة جنوب الجيزة، أدلى محفظ البدرشين باعترافات قرر خلالها أنه كان يقوم بالتحـ ـرش بالفتيات وملامسة أجسادهن أثناء جلسات تحفيظهن القرآن في المركز الخاص به في البدرشين بجنوب الجيزة.

النيابة تحقق في واقعة تحـ ـرش محفظ البدرشين بالفتيات

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام محفظ قرآن بالتحرش بفتيات في مركز يمتلكه بمدينة البدرشين، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على هاتف المتهم واللاب توب الخاص به.

أيضا تستمع النيابة في جنوب الجيزة لأقوال مساعدة محفظ البدرشين، مع فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم العثور عليها في هاتف المتهم - محفظ البدرشين - واللاب توب الخاص به لإرسالها للمساعدات الفنية وفحصها.

التحريات تكشف مفاجآت في واقعة محفظ البدرشين

كشفت التحريات أن بداية طرف الخيط لسقوط “محفظ البدرشين” بدأت ببلاغ تقدمت به فتاة مراهقة تتضرر فيه من مستخدم الهاتف (محدد) لقيامه بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنـ.سي على تطبيق “WhatsApp”.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن مالك الهاتف مالك لمركز تحفيظ القرآن ومنشد ديني ويدعى “مصطفى. م”، في الثلاثينات من عمره، انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، وتمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وقال في التحقيقات معه إنه تعرف على المبلّغة والعديد من الفتيات الأخريات من خلال ترددهن على المركز الديني وتصويرهن حال التحرش بهم والاحتفاظ بتلك المقاطع على جهاز لابتوب لمشاهدتها لاحقا.

تعود الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، إخطارا من مدير مباحث الجيزة اللواء محمد شرقاوي، مفاده ورود بلاغ من “إ. م”، 16 سنة (طالبة) بتضررها من رقم على “الواتساب”، يقوم بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنـ.سي بتتبع مصدر الرسالة وعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منشد ديني وصاحب مركز لتحفيظ القرآن بمنطقة البدرشين.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول عليه عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تظهر تحرشه بالفتيات داخل المركز، ومنهم فتاة تعمل معه، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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