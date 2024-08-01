إحالة المطرب سعد الصغير وزوجته برلنتي للمحكمة الاقتصادية.. ما السبب؟

أحالت جهات التحقيق المختصة المطرب سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي إلى المحاكمة لاتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كواليس إحالة المطرب سعد الصغير للمحكمة الاقتصادية

وقال المحامي أحمد القفاص محامي طليقة سعد الصغير، أن جهات التحقيق أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية في القاهرة، وحددت جلسة لمحاكمة المطرب سعد الصغير في اتهامه بالسب والقذف.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وتبين من تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة للرسائل المرسلة إلى طليقة سعد الصغير، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل هي هدير محمد الشريف.

وأوضح تقرير الفحص الفني، أن المذكورة تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن تحريات جهات البحث الفنية أكدت ما جاء بمضمون التقرير الفني من أن سالفة الذكر هي مرتكبة الواقعة ولم تتوصل التحريات لدور المطرب سعد الصغير.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، باشرت التحريات في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها بالسب والقذف خلال وسائل الاتصال.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.

وقدمت السيدة رانيا صالح لرجال الشرطة ما يثبت اتهامها لسعد الصغير وبرلنتي عامر باقتحام منزلها حيث رصدت كاميرات المراقبة تواجدهما في مدخل العقار، حيث كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.