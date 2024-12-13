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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 13-12-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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استقر أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3800 جنيه للبيع و 3825 جنيه للشراء، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-12-2024.

سعر الذهب

شهد سعر جرام الذهب، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر، بعد أن تراجع أمس بقيمة جنيهات في الجرام الواحد

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3800 جنيه للبيع و 3825 جنيه للشراء

عيار 24

بينما وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4342 جنيه للبيع و 4371 جنيه للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2533 جنيه للبيع و 2550 جنيه للشراء 

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 3257 جنيه للبيع و 3278 جنيه للشراء

سعر الجنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.4 ألف جنيه للبيع و 30.7 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2676 دولار للبيع و 2677 دولار للشراء.

الذهب والزواج

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة.

 كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار .

أسعار الذهب اليوم 

ويتابع المواطنين أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء وأخرون يسعون لتحديد من الوقت الأنسب للبيع بهدف الربح.

وشهدت أسعار الذهب علي مدار الأيام القليلة الماضية حالة استقرار على عكس التوقعات التي كانت تشير إلي الارتفاع.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال التعاملات المبكرة أمس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 2704.41 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

هبوط العقود الآجلة

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 %إلى 2744.60 دولار.

يتوقع المتداولون بنسبة 98.4 % خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، مقارنة باحتمالات بلغت نحو 86 %قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك المركزي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أسعار المعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3%إلى 31.84 دولار للأونصة .

وهبط البلاتين 0.2 % إلى 937.55 دولار .

وانخفض البلاديوم 0.2 %إلى 979.91 دولار

اخبار مصر مال واعمال سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18

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