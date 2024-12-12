تعرف على الحالة الصحية لمصابي انفجار خط سولار محطة سكة حديد بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية لمصابي انفجار خط سولار محطة سكة حديد بالإسماعيلية، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الحادث أسفر عن إصابة محمد ابراهيم ذكى 35 سنة، الإسكندرية، حرق من الدرجة الثانية بمختلف انحاء الجسم بنسبة 95 % - غيبوبة تامة، محمد على سليمان، 56 سنة، سحجات و كدمات بالجسم، بالإضافة إلي وفاة محمد صديق الراوى، 63 عاما، مقيمين بالإسكندرية.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى القصاصين بجوار مزلقان المحسمة المحطة.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وفاة شخص في حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وإصابة شخصين آخرين.

علي الفور انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف ونقل الضحايا الي مستشفي القصاصين المركزي.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.