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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

"عبد المعز"يدعو لتعزيز القيم الأخلاقية..و"الجندي"يؤكد أهمية العقل في النهضة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
عبد الرحمن محمد
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أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بالدور البارز الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطلاق مبادرات تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع. 

وأعرب خلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "DMC"، عن امتنانه قائلاً: "نشكر الشركة المتحدة، كل فترة تطلق مبادرات هادفة زي مبادرة أخلاقنا الجميلة، والحاجات دي فعلاً بتنشط المجتمع.

 كنا زمان بنشتكي من الإعلام، لكن دلوقتي الإعلام أصبح له دور إيجابي كبير."

الإعلام ودوره في تنمية المجتمع
تناول الشيخ خالد الجندي، زميله في تقديم البرنامج، أهمية العقل البشري الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، مشيراً إلى أن العقل هو المحرك الأساسي للإنسان في التفكير والتحليل واتخاذ القرارات. 

وأضاف: "بالعقل الإنسان يفرق بين الخير والشر، ويحول الصور والأشكال إلى معانٍ ودلالات، وبه تتقدم الأمم وتنهض الشعوب."

دعوة للنهضة بالعلم والعمل
أكمل الجندي حديثه مؤكداً أن النهضة والتطور لا يتحققان إلا من خلال العمل الصالح والعلم النافع، مشيراً إلى الريادة التي حققها المسلمون في الماضي عندما وظفوا عقولهم لبناء حضارة زاهرة.

 وقال: “كتب الله الريادة والسيادة للمسلمين عندما عملوا عقولهم، تعلموا العلوم، وكونوا حضارة أضاءت الدنيا وأزهرت الحياة.”


تأتي تصريحات عبد المعز والجندي كرسالة إيجابية تعكس دور الإعلام في توجيه المجتمع نحو القيم النبيلة والعمل على خلق بيئة داعمة للتنمية. 

وتُعد المبادرات التي تطلقها الشركة المتحدة مثالاً يُحتذى به في استثمار الإعلام لبناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية، ما يُثبت أن الإعلام قادر على أن يكون شريكاً أساسياً في نهضة المجتمع.

الشركة المتحدة الشيخ خالد الجندي رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون

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