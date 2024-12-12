ضوابط جديدة للبث المباشر.. قرارات الأعلى للإعلام تعيد رسم خريطة الإعلام الرياضي

قرر المجلس الأعلى للإعلام تنظيم هذا القطاع الحيوي، وأصدر قرارات حاسمة من المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة المحتوى الرياضي المعروض على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الإعلام الرياضي.

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الخميس الموافق 12/12/2024 بكامل هيئته برئاسة السيد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس .

ناقش المجلس الشأن الإعلامى فى ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامى والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية ، وترسيخ وحدة النسيج الوطنى وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية ، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامى مع رصد ما قد يجرى من تجاوزات بشكل يومى .

اسفر الاجتماع عن إصدار القرارات الآتية :

- رفض التظلم المقدم من محمود المملوك – الممثل القانونى للموقع الالكترونى (القاهرة 24) من العقوبة المقررة عليه بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه جراء مخالفته للنظام العام والآداب .

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025 :

- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة

- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

- تم استحداث لجنة الإعلام والنشء برئاسة الأستاذة الدكتورة منى الحديدي - عضو المجلس، وعضوية كل من الآتي:

- علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

- ألفة طنطاوي اليونيسف مصر

- نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام

- شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير "دار الهلال"

- رشيدة الشافعي أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ورئيس لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة

- الدكتور أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

- الدكتورة هبة الله السمري أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعميدة كلية الإعلام جامعة النهضة

- عصام عبد التواب يوسف مقدم برنامج العباقرة

- وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يحقق مصالح الطرفين.

- ناقش المجلس ورقة عمل بشأن "تنظيم عمل الشبكات والقنوات الإذاعية المصرية" وكذا "تقرير الحالة الإعلامية" والمقدمين من الدكتورة منى الحديدي.