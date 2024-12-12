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4 قرارات رسمية تعيد تشكيل البرامج .. تفاصيل اجتماع الأعلى للإعلام لضبط الإعلام الرياضي

خالد عبد العزيز رئيس المجلس
خالد عبد العزيز رئيس المجلس
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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أصدر المجلس الأعلى للإعلام  قرارات حاسمة تهدف إلى ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة المحتوى الرياضي المعروض على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الإعلام الرياضي المصري.

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس الموافق 12/12/2024، بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس .

ناقش المجلس الشأن الإعلامى فى ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامى والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية ، وترسيخ وحدة النسيج الوطنى وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية ، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامى مع رصد ما قد يجرى من تجاوزات بشكل يومى .

أسفر الاجتماع عن إصدار القرارات الآتية :

- رفض التظلم المقدم من محمود المملوك – الممثل القانونى للموقع الالكترونى (القاهرة 24) من العقوبة المقررة عليه بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه جراء مخالفته للنظام العام والآداب .

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025 :
- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة
- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.
- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

- تم استحداث لجنة الإعلام والنشء برئاسة الدكتورة منى الحديدي - عضو المجلس، وعضوية كل من الآتي:
- علا الشافعي  عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- ألفة طنطاوي  اليونيسف مصر
- نادية النشار   رئيس شبكة الشباب والرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام
- شهيرة خليل   رئيس تحرير مجلة سمير "دار الهلال"
- رشيدة الشافعي  أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ورئيس لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة
- الدكتور أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل
- الدكتورة هبة الله السمري أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعميدة كلية الإعلام جامعة النهضة 
- عصام عبد التواب يوسف مقدم برنامج العباقرة

- وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يحقق مصالح الطرفين.

- ناقش المجلس ورقة عمل بشأن "تنظيم عمل الشبكات والقنوات الإذاعية المصرية" وكذا "تقرير الحالة الإعلامية" والمقدمين من الدكتورة منى الحديدي.

ضبط القرارات المهندس خالد عبد العزيز الأعلى للإعلام المحتوى الرياضي

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