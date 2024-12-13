النشرة الفنية.. تعليق إنجي المقدم على ملابسها في وتر حساس وجوني ديب يختتم مهرجان البحر الأحمر بفيلمه الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها تعليق إنجي المقدم على ملابسها في وتر حساس وجوني ديب يختتم مهرجان البحر الأحمر بفيلمه الجديد.

إنجي المقدم عن ملابسها وصبا مبارك في وتر حساس: مقصودة

ردت الفنانة إنجي المقدم، على جدل وانتقادات ملابسها هي والفنانة صبا مبارك في مشاهد وأحداث مسلسل وتر حساس الذي يعرض حاليا.

جوني ديب يختتم مهرجان البحر الأحمر بفيلمه الجديد .. القائمة الكاملة للجوائز

اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الرابعة بحفل منظم، معلنًا عن الفائزين بجوائز اليُسر للدورة الرابعة من المهرجان، وكاشفًا عن النجوم المكرمين؛ الممثلة العالمية فيولا ديفيس والممثلة والمنتجة بريانكا تشوبرا جوناس، تقديرًا لمسيرتيهما الفنية المتميزة وإسهاماتهما الاستثنائية في صناعة السينما.

مي عمر وناهد السباعي.. نجمات مصر على ريد كاربت ختام البحر الأحمر

حرص عدد من نجوم ونجمات مصر على حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم مساء الخميس في جدة.

رامبو و سنو وايت.. تتويج السينما المصرية في ختام البحر الأحمر السينمائي

اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حفل توزيع جوائز دورته الرابعة، وفازت مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها اللافت في شخصية إيمان، الشابة التي تواجه تحديات التنمر بسبب قصر قامتها.

"حالة من الصمت" يتوج بأفضل وثائقي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فاز الفيلم الوثائقي "حالة من الصمت" للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة "الشرق الوثائقية" بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتدور أحداثه حول أربعة صحفيّين مكسيكيّين، يخاطرون بحياتهم لتغطية "سياسات المخدّرات" العنيفة في بلادهم.