المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح بمعرض تراثنا للحرف اليدوية

يشارك المجلس القومى للمرأة بجناح خاص في معرض "تراثنا" والذى ينطلق خلال الفترة من ١٢ ل ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح رقم 8B لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والاكسسوارات، بالإضافة الى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكرة، بالإضافة إلى تنفيذ عرض حى عن كل من حرفة صناعة أطباق ديكور بالديكوباج وحرفة رسم الكاركتير وصناعة الاكسسوارات وصناعة مستحضرات التجميل خلال مدة المعرض، مؤكدة أن جميع المنتجات هى مخرجات الورش التدريبية التى نظمها المجلس فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت مى محمود أن جناح المجلس يضم أيضًا مجموعة من منتجات رائدات الأعمال من القاهرة وشمال سيناء بالإضافة إلى منتجات السيدات فى محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهى نتاج الورش التدريبية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها مشغولات من النحاس، ومنتجات من المكرمية، بالإضافة إلى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، منتجات الباتشورك وإعادة تدوير الأقمشة، وكذلك منتجات مشروع تعزيز فرص النساء في مجال التصنيع الزراعي مثل منتجات العسل والخضار والفاكهة المجففة.

أوضحت مي محمود أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس علي التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية أن تلقي منتجات السيدات استحسان زائري المعرض.