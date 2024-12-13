تواصل احتفاء وزارة الثقافة بمسيرة المخرج الراحل شادي عبد السلام

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالها بـ"يوم شادي" في مواقعها بالمحافظات، وذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بمسيرة وإسهامات المخرج الراحل شادي عبد السلام في السينما المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهد قصر ثقافة أسيوط فعاليات مميزة تضمنت عرض فيلمي آفاق والمومياء، اللذين يبرزان رؤية شادي عبد السلام الفنية الفريدة في معالجة قضايا الهوية والتراث المصري.

وأعقب العروض السينمائية ندوة بعنوان "عبقرية شادي عبد السلام"، أدارتها الفنانة صفاء كامل، مدير قصر ثقافة أسيوط، وقدمت خلالها نبذة عن حياته وأهم أفلامه، مشيرة إلى تميزه في تنفيذ التصميمات ذات الطابع التاريخي، ودراسته الواعية التي سبقت عصرها.

وخلال الندوة، أشار الدكتور أحمد عبد الباري، الأستاذ بجامعة أسيوط، إلى أن فيلم المومياء يعد علامة بارزة في السينما المصرية، حيث تميز بتكامل عناصره الفنية من رؤية بصرية، وإيقاع هادئ، وموسيقى تصويرية مؤثرة، إلى جانب تناوله العميق لقضايا الهوية الثقافية والتاريخية.

المسيرة الإبداعية لشادي عبد السلام

من جهته، استعرض الدكتور طارق حسن، الخبير الآثاري بمنطقة أسيوط، المسيرة الإبداعية لشادي عبد السلام، بدءًا من عمله كمساعد مخرج، مرورًا بمشاركته في تصميم الأزياء والإكسسوارات لأعمال عالمية مثل كليوباترا وفرعون، وصولًا إلى الإنجازات الدولية لفيلم المومياء، الذي حصد العديد من الجوائز العالمية.

نُفذت الفعالية من خلال فرع ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وشهدت حضور الدكتورة غادة النجار، أستاذ الديكور بكلية الفنون الجميلة، والدكتورة هويدا فاروق، وخالد خليل، مدير الشؤون المالية والإدارية بفرع الثقافة.

كما أقامت هيئة قصور الثقافة فعاليات "يوم شادي" في جميع المحافظات، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وتضمنت عروضًا سينمائية لأعماله، ومحاضرات ثقافية، ولقاءات سلطت الضوء على إرثه الإبداعي في السينما والفنون التشكيلية.