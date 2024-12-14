الأهلي vs باتشوكا.. مركز صادم محليا وتفاصيل لوائح التعادل والتشكيل المتوقع .. أبرز 8 معلومات

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.



موعد اللقاء



تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ونظيره فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

القناة الناقلة



تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ونظيره فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.



التشكيل المتوقع

استقر السويسري مارسيل كولر علي التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي أمام باتشوكا والذي جاء علي النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

يحي عطية الله وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومروان عطية وكريم نيدفيد وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات والفلسطيني وسام ابوعلي.



مركز صادم محليا



أنهي فريق باتشوكا الدوري في المكسيك في المركز ال16 قبل الأخير على المستوي المحلي.

ولم يحقق فريق باتشوكا المكسيكي الفوز إلا في ثلاث مباريات وتعادل في 4 وخسر 10 .

فيما يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المركز الثالث برصيد 7 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز خلف الزمالك والمصري البورسعيدي.



حكام اللقاء

أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الانتركونتيننتال إلي الإيراني علي رضا فغاني إدارة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وجاء طاقم حكام الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال علي النحو التالي:



حكم ساحة: الإيراني علي رضا فغاني

مساعد أول: الأسترالي أنطون شيتينين

مساعد ثاني: الأسترالي أشلي بيتشام

حكم رابع: القطري سلمان فلاحي

حكم VAR: خميس آل ماري

مساعد حكم VAR: روب ديبيرينك

مشوار الفريقين

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق العين الاماراتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتيننتال.

فيما أطاح فريق باتشوكا المكسيكي بنظيره فريق بوتافوجو البرازيلي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتيننتال.



ماذا يحدث عند التعادل؟

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الانتركونتيننتال عن تعليمات ولوائح مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي جاءت على النحو التالي:

اللجوء الي أشواط إضافية لمدة نصف ساعة علي شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل.

إلغاء البطاقات الصفراء للاعبين الذين حصلوا عليها قبل مباراة يوم السبت المقبل.

حال تعرض أي لاعب للطرد سيتم تنفيذ عقوبة الإيقاف في اي مباراة رسمية لناديه حتي بعد انتهاء البطولة.



مواجهة وحيدة

التقي النادي الأهلي ونظيره فريق باتشوكا المكسيكي مرة واحدة فى بطولة كأس العالم للأندية عام 2008.

وتلقي فريق الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه خسارة أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.