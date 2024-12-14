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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إكرامي يصدم جماهير الأهلي قبل مباراة باتشوكا.. ماذا حدث ؟

الشناوي
الشناوي
ميرنا محمود
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نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات  نجم الأهلي السابق إكرامي الشحات بشأن إصابة محمدالشناوي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال إكرامي الشحات : إصابة الكتف لسة بيعاني منها الشناوي .

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذه المرحلة بعد فوزه الساحق على فريق العين الإماراتي، بطل آسيا، بنتيجة 3-0.

وفي الجهة المقابلة، هزم باتشوكا، بطل الكونكاكاف، فريق بوتافوجو البرازيلي بنفس النتيجة، لتتشكل مواجهة قوية بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا


مباراة الأهلي ضد باتشوكا تنطلق غدا السبت، 14 ديسمبر 2024، على ملعب 974 في الدوحة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا 


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، وهم: مصطفى شوبير، محمد هاني، كريم فؤاد، بالإضافة إلى غياب  علي معلول.

مهيب عبد الهادي إكرامي الشحات إكرامي أصابة محمدالشناوي

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