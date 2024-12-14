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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

طرح تذاكر حفل نوال بموسم الرياض.. بعد غد

بوستر حفل نوال
بوستر حفل نوال
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أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة نوال، المرتقب بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، موعد طرح التذاكر للحجز الإلكتروني. 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل نوال، بموسم الرياض طرح تذاكر الحفل بعد غد الإثنين 16 ديسمبر. 

وتحيي نوال، حفل غنائي في موسم الرياض يوم 26 ديسمبر الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. 

بوستر حفل نوال

ألبوم أنا وعزوف

كانت إحدى شركات الإنتاج الفني، طرحت ألبوم الفنانة نوال الجديد «أنا وعزوف»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، و3 منصات للموسيقى.

وتضمن ألبوم أنا وعزوف لـ نوال الكويتية، 7 أغانٍ، جميعها من ألحان “عزوف”، وهي على النحو التالي:

  • أغنية «قدرت تنام» من كلمات: فيصل السيدري، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • أغنية «ماني بندٍ لك» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنية «وداع أفضل» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • أغنية «فداك» وهي من كلمات: ياسر التويجري، وتوزيع موسيقي: مشاري أبو جواد.
  • أغنية «فخاطرك لكن» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: مروان.
  • أغنية «يا لايم المشتاق» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنية «ابلشتني» من كلمات: محمد الشهري، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أحدث أعمال نوال

في منتصف شهر يونيو الماضي، طرحت أغنية الفنانة نوال، الجديدة التي تحمل اسم “العالم أنت”، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب و3 منصات للموسيقى.

أغنية العالم أنت لـ نوال الكويتية، من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبدالله، توزيع موسيقي محمد صالح.

وكان أحدث أعمال نوال هو غناء تتر مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” لـ نوال الكويتية، تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

السعودية الرياض موسم الرياض نوال الفنانة نوال

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