رسميا.. حمزة عبدالكريم يوقع العقد الثلاثي مع برشلونة| اعرف موعد السفر
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

منير فخري عبد النور لـ صدى البلد: لدي أمل أن تنتخب الجمعية العمومية هاني سري الدين رئيسا للوفد.. شاهد

منير فخري عبد النور ، القيادي الوفدي البارز
منير فخري عبد النور ، القيادي الوفدي البارز
معتز الخصوصي

أدلى منير فخري عبد النور،  القيادي الوفدي البارز بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال فخري عبد النور، القيادي البارز في حزب الوفد، إننا نحتفل بانتخابات رئاسة حزب الوفد لأنها يوم عيد ، وسينتهي باختيار المرشح الأفضل لرئاسة الحزب، لإعادة بناء الحزب ولم شمل الوفديين.

https://youtube.com/shorts/fN7w-nUna2w

وأشار عبد النور في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " إلى أن أمله أن تنتخب الجمعية العمومية لحزب الوفد المرشح الأفضل لرئاسة حزب الوفد وهو الدكتور هاني سري الدين.

وأدلى صباح اليوم أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد  بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعه صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على  جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية.

وشهد مقر الإنتخاب إنتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

