محمود أباظة لـ صدى البلد: أدعم الدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد.. شاهد

أدلى الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال الدكتور محمود أباظة ، رئيس حزب الوفد الأسبق ، إن انتخابات رئاسة حزب الوفد تعتبر يوما سعيدا ، لأن الوفديين يقابلون بعضهم البعض بعد فترة من الغياب.

https://youtube.com/shorts/SSR5Yi25B_U

وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " إلى أن انتخابات رئاسة حزب الوفد هامة جدا لأنها تعتبر منعطفا لكي نبني مستقبل حزب الوفد ، ولذلك فإنني أدعم الدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد.

وأدلى صباح اليوم أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الانتخاب، وذلك منذ التاسعة صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية.

وشهد مقر الإنتخاب انتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.