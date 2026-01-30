اخبار التوك شو| الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا.. آخر التطورات في أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عيار 24 يكسر الـ8000.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

في ظل التطورات العالمية..تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 30 يناير 2026.

منتجو الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها

حالة من القلق تسيطر على عدد كبير من المواطنين بسبب أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان 2026، والجميع يسأل هل الأسعار مستمرة في الصعود أم ستشهد انخفاضات.

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

مجدي يعقوب: بنتي دخلت الطب ورفضت تخصص القلب

قال الدكتور مجدي يعقوب إن نشأة أبنائه في إنجلترا، والدتهم تحمل الجنسية الألمانية، ولذلك علمتهم الألماني، وأنه لم يعلمهم اللغة العربية، بسبب نصائح تلقاها بضرورة اندماج الأطفال فى المجتمع الإنجليزى بنفس لغته، وأن هذا الأمر غير صحيح.

أزمة خفية بين إمام عاشور ووكيله وراء غيابه عن بعثة الأهلي.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية تدور خلف الكواليس.

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، أنتم أمل مصر، شباب وشابات مصر هم الأمل

90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته لـ طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الطالبات بكلية الطب المدني قاعدين هنا 90 يوما من غير موبايل وتدريبات قوية.

كل السلع متوفرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب

وجه الرئيس السيسي حديثه لطلاب الأكاديمية العسكرية، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: هناك تحسن سواء على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، وردا على من يستفسرون عن توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي.

