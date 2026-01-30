قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا.. آخر التطورات في أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عيار 24 يكسر الـ8000.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

في ظل التطورات العالمية..تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 30 يناير 2026.

منتجو الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها

حالة من القلق تسيطر على عدد كبير من المواطنين بسبب أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان 2026، والجميع يسأل هل الأسعار مستمرة في الصعود أم ستشهد انخفاضات.

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

مجدي يعقوب: بنتي دخلت الطب ورفضت تخصص القلب

قال الدكتور مجدي يعقوب إن نشأة أبنائه في إنجلترا، والدتهم تحمل الجنسية الألمانية، ولذلك علمتهم الألماني، وأنه لم يعلمهم اللغة العربية، بسبب نصائح تلقاها بضرورة اندماج الأطفال فى المجتمع الإنجليزى بنفس لغته، وأن هذا الأمر غير صحيح.

أزمة خفية بين إمام عاشور ووكيله وراء غيابه عن بعثة الأهلي.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية تدور خلف الكواليس.

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، أنتم أمل مصر، شباب وشابات مصر هم الأمل

90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني

كل السلع متوفرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب

وجه الرئيس السيسي حديثه لطلاب الأكاديمية العسكرية، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: هناك تحسن سواء على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، وردا على من يستفسرون عن توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
قومي المرأة بالشرقية
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
إنارة
محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

