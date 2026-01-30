قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟
أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها
وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات
المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل
فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل
توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام
بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي
دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي

شهد محيط مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة، انفجارا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، وإجبار العائلات الفلسطينيية على الإخلاء واعتقال شبان في نابلس.

وأخلت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بحجة تفجير عبوات في المخيم.

وفي سياق متصل، أتلف المستوطنون، اليوم الجمعة، محاصيل زراعية في سهول المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا الأراضي الزراعية في سهل المسعودية، وأتلفوا المزروعات، وسرقوا السياج في محيطها.

وأشارت وكالة وفا، إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الاعتداء على كامل منطقة مشروع الري، المدعوم من بنك التنمية الألماني، والتابع لجمعية واد الشعير، وبلدية نابلس، وبإشراف من وزارة الزراعة.

يذكر أن تكلفة المشروع بلغت 13 مليون يورو، حيث تم بناء وحدة معالجة ثلاثية، وخط ناقل، وخزان لتجميع المياه المعالجة، كذلك تم دعم المزارعين بالأشتال، وشبكات الري، والسياج المعدني، إضافة الى وحدات تحكم.

دوي انفجار مخيم نور الشمس طولكرم الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

أندراس استفان ديمتر

وزير الثقافة الروماني: 120 عامًا مع العلاقات المصرية أساس متين للتعاون الفكري المستنير

ايران

مسئول أمريكي سابق: إيران عاجزة عن مواجهة واشنطن وعملياتها العسكرية محدودة التأثير

صورة ارشيفية

مسؤول أمريكي سابق: إيران عاجزة عن مواجهة واشنطن وعملياتها العسكرية محدودة

بالصور

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

فيديو

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد