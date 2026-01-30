دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد

شهد محيط مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة، انفجارا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، وإجبار العائلات الفلسطينيية على الإخلاء واعتقال شبان في نابلس.

وأخلت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بحجة تفجير عبوات في المخيم.

وفي سياق متصل، أتلف المستوطنون، اليوم الجمعة، محاصيل زراعية في سهول المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا الأراضي الزراعية في سهل المسعودية، وأتلفوا المزروعات، وسرقوا السياج في محيطها.

وأشارت وكالة وفا، إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الاعتداء على كامل منطقة مشروع الري، المدعوم من بنك التنمية الألماني، والتابع لجمعية واد الشعير، وبلدية نابلس، وبإشراف من وزارة الزراعة.

يذكر أن تكلفة المشروع بلغت 13 مليون يورو، حيث تم بناء وحدة معالجة ثلاثية، وخط ناقل، وخزان لتجميع المياه المعالجة، كذلك تم دعم المزارعين بالأشتال، وشبكات الري، والسياج المعدني، إضافة الى وحدات تحكم.