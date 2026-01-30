قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟
أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها
وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات
المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل
فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل
توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام
بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي
دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها

منار عبد العظيم

قال المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان تي جيليام، إن حصول إيران على المعدات والآليات العسكرية وحده “لا يكفي”، إذ يتطلب الأمر تدريبًا مكثفًا على استخدامها، مؤكدًا أنها غير قادرة على توظيف هذه الأسلحة بشكل فعال ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم حصول إيران على أسلحة من حلفائها؛ فإنها لا تستطيع مضاهاة واشنطن في أي صراع عسكري، مشيرًا إلى أن المواجهات مع إسرائيل أظهرت تفوق قوات الاحتلال، وكشفت هشاشة إيران وحلفائها.

ولفت إلى الحرب الماضية مع إيران شملت أنماطًا متعددة من الهجمات، سواء غير النظامية أو الجوية أو التقليدية، إضافة إلى حروب الوكالة، وجميعها أبرزت ضعف إيران وحلفائها، مؤكدًا أن إيران تمتلك أجهزة استخبارات قوية، لكنها غير قادرة على حماية نفسها أمام القوة العسكرية التقليدية الهائلة.

وأشار إلى أن من بين هذه العمليات المحتملة؛ إرسال ميليشيات مسلحة لتنفيذ هجمات محدودة ضد قواعد عسكرية إسرائيلية أو أمريكية، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا، وستظل نتائجها محدودة وغير طويلة الأمد.

