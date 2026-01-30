مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها

قال المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جوناثان تي جيليام، إن حصول إيران على المعدات والآليات العسكرية وحده “لا يكفي”، إذ يتطلب الأمر تدريبًا مكثفًا على استخدامها، مؤكدًا أنها غير قادرة على توظيف هذه الأسلحة بشكل فعال ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم حصول إيران على أسلحة من حلفائها؛ فإنها لا تستطيع مضاهاة واشنطن في أي صراع عسكري، مشيرًا إلى أن المواجهات مع إسرائيل أظهرت تفوق قوات الاحتلال، وكشفت هشاشة إيران وحلفائها.

ولفت إلى الحرب الماضية مع إيران شملت أنماطًا متعددة من الهجمات، سواء غير النظامية أو الجوية أو التقليدية، إضافة إلى حروب الوكالة، وجميعها أبرزت ضعف إيران وحلفائها، مؤكدًا أن إيران تمتلك أجهزة استخبارات قوية، لكنها غير قادرة على حماية نفسها أمام القوة العسكرية التقليدية الهائلة.

وأشار إلى أن من بين هذه العمليات المحتملة؛ إرسال ميليشيات مسلحة لتنفيذ هجمات محدودة ضد قواعد عسكرية إسرائيلية أو أمريكية، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا، وستظل نتائجها محدودة وغير طويلة الأمد.