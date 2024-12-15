باحث: الجولاني يسعى لرفع هيئة تحرير الشام من لوائح الإرهاب الغربية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه منذ سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على مقاليد السلطة في سوريا والإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بدا أن زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني يحاول أن يبعث رسائل للخارج، خصوصًا إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فوزي خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من خلال هذه الرسائل، يسعى الجولاني إلى التأكيد على عدة نقاط أساسية، أولاً، أن الفصائل المسلحة في سوريا باتت تمثل سلطة أمر واقع يجب التعامل معها، ثانيًا، سعي الجولاني إلى رفع هيئة تحرير الشام واسمه شخصيًا من لوائح الإرهاب الأمريكية والغربية.

وأشار فوزي إلى أن الجولاني يعتمد على تبني خطاب يعزز هذه النقاط، بما في ذلك فكرة المواجهات مع إسرائيل، فقد باتت احتمالية انخراط هذه المجموعات المسلحة في مواجهات مع إسرائيل تمثل هاجسًا كبيرًا للعديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها.

وأكد فوزي أن الجولاني يحاول من خلال هذه الرسائل إرسال إشارات مختلفة، أهمها أن فكرة النفوذ الإيراني في سوريا تتلاشى شيئًا فشيئًا أو باتت غير موجودة على الأرض فعليًا، كما يشير إلى أن فكرة المواجهات مع إسرائيل غير مطروحة بالنسبة للإدارة الجديدة في سوريا على الأقل على المدى القريب والمتوسط، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء الدولة السورية وإدارة المرحلة الانتقالية.