وفاة والدة عصام الحضري بعد صراع مع المرض

توفيت والدة عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ونشر عصام الحضري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون.

انتقلت إلى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري ، أسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها شفيعا لها ،، الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني و هينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني إنك أكيد بإذن الله في مكان أحسن يا حبيبتي .

أسألكم الدعاء و إنا لله و إنا إليه راجعون.