رحلة إلـى مدينة المنيا للصحفيين وأسرهم

أعلنت لجنة النشاط عن رحلة إلى مدينة المنيا، وعدد من مسارات العائلة المقدسة للصحفيين وأسرهم لمدة (3 أيام / 2 ليلة) خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وأوضحت النقابة أن اشتراك الفرد للصحفي وأسرته من الدرجة الأولى: الأب، الأم، الزوجة، والأبناء قبل الخصم 2750 جنيهًا، وبعد الخصم 2250 جنيهًا، شاملة الإقامة والانتقالات ذهابًا وعودة بأتوبيسات حديثة مكيفة، ويسمح بدفع 50% وتقسيط باقي المبلغ على 3 أشهر خصمًا من البدل .



الإقامة:- إفطار ست منيو ( فطير مشلتت + جبنة مش + عسل أسود وبيض + شاى + مياه ) وعشاء ست منيو.



برنامـج الرحلة:



• اليوم الأول : التحرك من القاهرة الساعة 7 صباحًا والإفطار بقرية الأسيوطي، زيارة لمنطقة البهنسا وقبة السبع بنات، وأضرحة أولياء الله الصالحين، ثم التوجه إلى جبل الطير، وزيارة دير السيدة مريم، ثم التسكين بالفندق (جويل) غرف مطلة على النيل .

• اليوم الثاني: الإفطار - التحرك لزيارة تل العمارنة - زيارة تونة الجبل – التوجه إلى الفندق للعشاء - جولة حرة.



• اليوم الثالث: الإفطار في الفندق - الخروج الساعة 8.30 صباحًا - زيارة منطقة بني حسن الأثرية - زيارة صالة عرض للفنان حسن الشرق وسعر الطفل من 0 إلى 5 سنوات مجانًا إقامة فقط بدون انتقالات، وبدون كرسي في الباص أو وجبات، والإقامة مع أسرته.



وسعر الطفل من 5 سنوات إلى 12 عاما، نفس سعر الفرد،والأسعار تشمل إفطار، عشاء، والانتقالات وتذاكر المزارات .



يبدأ الحجز يوم غدٍ الأثنين الموافق 16 ديسمبر بالدور الأول في النقابة.