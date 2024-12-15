ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة من أحدث ظهور لها.



لفتت ياسمين عبد العزيز الأنظار في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

كما تميز فستان ياسمين عبد العزيز باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود في الفضي ونسقت معه حقيبة صغيرة الحجم.

تزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين عبد العزيز



لكن أثارت حقيبة الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا كبير على السوشيال ميديا بعد تداول البعض أن حقيبة ياسمين عبد العزيز تحمل توقيع دار الأزياء العالمية وبلغ سعرها 135 ألف جنيه مصري.

علقت ياسمين عبد العزيز على سعر حقيبتها المتدداول على السوشيال ميديا قائلة:" الشنطه دي جايباها من ٢٠١٨ في حاجات كده كل ما تقدم تحلو."

