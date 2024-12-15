إصابة مصطفى محمد.. بريست يهزم نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

حقق ستاد بريست الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين بفارق زمني 3 دقائق، عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة 24 وبرينداد شاردوني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، قلص نانت، الفارق عن طريق دوجلاس أوجوستو في الدقيقة 48، لكن بريست عاد إلى توسيع الفارق بثنائية عبد الله سيما في الدقيقتين 88 و90+4.

وبهذه النتيجة، ارتقى بريست إلى المركز 11 بإجمالي 19 نقطة، في حين تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة بالترتيب 14.

إصابة مصطفى محمد

وتعرض الدولى المصرى مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي للإصابة.

وتواجد مصطفى محمد لاعب نانت على دكة بدلاء فريقه أمام ستاد بريست فى البداية اللقاء، ثم شارك فى الدقيقة 46 بدلا من اللاعب جين كيفين دوفيرن.

وتم استبدال النجم المصرى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة؛ بسبب معاناته من إصابة فى الفخذ الأيسر بحسب الموقع الرسمى لنادى نانت.