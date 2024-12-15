عيشتي مبقتش عاجباهم.. أب يروي مأساته بعد طرد أبنائه له

أكد عم أحمد، والذي قام أبناؤه بطرده من بيته بعد كتابته لهم، أنه لدي ولدين وبنت، معلقا "عيشتي مبقتش عاجبة ولادي وقاموا بطردي بعد أن قمت بكتابة البيت اللي كنت قاعد فيه باسمهم، بسبب زوجة أبني والتي كانت ترفض وجودي في المنزل.

وقال عم أحمد، خلال لقاء ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن "ابني قالي اشوف مكان أعيش فيه غير بيتي، وان عيشتي متنفعش معاه

ومشاني من البيت".

وتابع عم أحمد والذي قام أبنائه بطرده من بيته بعد كتابته لهم، أنه “ومشيت في الشارع وروحت اشتغلت في مخبز لفترة وخلال عملي في المخبز تعرضت للحرق، وحصلت على تعويض وأعطيته لأولادي”