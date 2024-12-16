ولادكم هيعملوا فيكم.. عمرو الليثي يوجه رسالة لأبناء طردوا والدهم

وجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة قوية لأبناء عم أحمد، والذين قاموا بطرده من منزله بعد أن كتبه لهم بأسمهم، قائلا “بكلم ولاد عم أحمد عشان نسألهم سؤال واحد وقفلوا الخطوط، قفلتوا التليفون بعد ما ابوكم كتبلكوا البيت، ليه الأبن الكبير يضرب أبوه ويطرده برة بيته اللي هو ملكه وبكرة انتوا تكبروا وييجي ولادكم يعملوا فيكم زي ما عملتوا في ابوكوا”.

وقال عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”: “ليه طردتوا أبوكم مجالكوش لحظة أن ده أبوكم اللي تعب وشقي عشان يربيكم وكان حنين عليكوا وأنتم صغيرين وتعب وشقي عشانكوا وحتى التعويض اللي جاله نتيجة الحرق سابهولكوا، أنتوا مش حاسين بتأنيب ضمير”.

وتابع مقدم برنامج “واحد من الناس”، أنه "هييجي يوم وهتتمنوا أن الأيام مع أبوكوا ترجع وأنتوا الخسرانين.