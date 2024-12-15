حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي للإعلاميين كشفت حجم التحديات

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي تتسم بالمصارحة والشفافية والمكاشفة وراهنت على وعي الشعب المصري العظيم الذي يلتف ويصطف خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن تصريح الرئيس السيسي المُتمثل في قوله بأن تماسك المصريين هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية، والشعب المصري هو حصن مصر يُبرهن على ثقة القيادة السياسية في وعي المصريين وتكاتفهم باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات، موضحًا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يُراهن على وعي المصريين ودائمًا ما يكسب الرهان؛ لأن الشعب المصري لم ولن يخذله لأنه يعلم علم اليقين أن ما يفعله الرئيس السيسي في الدولة بجميع قطاعاتها وأجهزتها بمثابة إنجاز يستحق التكاتف ودعم القيادة السياسية لاستكمال ما بدأه من تعمير ونهضة تنموية شاملة.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أنه خلال السنوات الماضية واجه الوطن تحديات كبيرة، ولكن على الرغم من تلك التحديات كان هناك إصرار وعمل، ومشروعات قومية لم تكن تُبنى على مدار عقود سابقة، موضحًا أن منهج الإصلاح والتغيير هو ما قام به الرئيس السيسي لوضع الدولة على خريطة التنمية الكبيرة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يُراهن دائمًا على وعي الشعب المصري، وقدرته على قراءة المشهد بشكل كامل، ورغم الأزمات والصعوبات إلا أن المواطنين الشرفاء لن يضحوا بالوطن، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن حجم التحديات والأزمات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، وكيف تم التغلب عليها بالاتحاد والتكاتف، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والتي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد والبرامج المجتمعية لتجاوزها بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي اليوم جاء في توقيت صعب ودقيق للغاية، لا سيما في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تعصف بالمنطقة وتلقي بظلالها على مصر سواء على الصعيد الداخلي والخارجي، موضحًا أن رسائل الرئيس جاءت مطمئنة لملايين المصريين بأن مصر تسير على خطوات سليمة وفق سياسة تتسم بالتوازن والحكمة إزاء ما يحدث من تصاعد وتيرة العنف وتعدد جبهات الصراع.

ونوه بأن حديث الرئيس السيسي كان من القلب وكاشفًا لمجريات الأمور ومدى تعاطي الدولة المصرية مع المشهد الراهن، في ظل تصاعد الأحداث على الجبهات المحيطة.