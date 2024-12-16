عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع مجددا بحسب آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، نتيجة تراجع سعر الأوقية بشكل ملحوظ عالميا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى أقل من 3300 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى أقل من 3800 جنيه للبيع، بعدما سجل 3875 جنيها كأعلى سعر الخميس.

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3800 جنيه.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3815 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30520 جنيها للشراء، بعدما سجل 31000 جنيه الخميس بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 30360 جنيها للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4360 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4550 جنيها بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم 16 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية :

- سعر الذهب عيار 24: 4360 جنيها للشراء - 4337 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 22 : 3997 جنيها للشراء - 3976 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3815 جنيها للشراء - 3795 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3270 جنيها للشراء - 3253 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 : 2543 جنيها للشراء - 2530 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2180 جنيها للشراء - 2169 جنيها للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24 يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2,648.39 دولارا ، وتظل متراجعة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.