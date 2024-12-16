قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

أصدرت الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن الحالات الممتنعة عن سداد مصروفات المدارس المتعلقة بالرسوم والاشتراكات والخدمات الإضافية أو الطلاب المنقطعين.



وقررت الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب غير المسددين لأعوام سابقة ، وفي حال عدم السداد يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بعد اتباع الاجراءات اللازمة لذلك وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

كما شددت الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بشأن الإجراءات المتبعة للطلاب الغير مسددين أو المنقطعين لعام او اكثر من عام ، وتشكيل لجنة من المدرسة برئاسة المدير وعضوية كلا من مسئول شئون الطلبة وسكرتير الدراسة وعضو من قسم الاحصاء بالادارة لعمل حصر بالطلاب الغير مسددين والمنقطعين في جميع المرحل الدراسية ، فيتم ما يلي :



*الغير مسددين لعام دراسي واحد سابق : في حال عدم سداد ولي الامر المصروفات والمتأخرات الدراسية حتى نهاية السنة الثانية يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع لولي الامر ، بعد استنفاذ كل الطرق لاخطار ولي الامر بأقرب وسيلة ممكنة ( الانذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل من طريق جروب المدرسة )

*الغير مسددين لأكثر من عام دراسي عامين وأكثر في حال عدم سداد ولي الامر المصروفات والمتأخرات الدراسية قبل بدء العام الدراسي الثالث لإصدار الكتاب الدوري يتم تحويل ملف الطالب إلى اقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلى ولي الأمر ، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الامر بأقرب وسيلة ممكنة

*في حال سداد ولي الامر لجميع الرسوم الدراسية والمصروفات المستحقة والمتأخرات على الطالب يستسثنى الطالب من التحويل الى مدرسة عربي ويعود الى مدرسته الاصلية الرسمية لغات او المتميزة لغات ، وإلغاء ما ترتب عليه من اجراءات سابقة للطالب قامت بها الادارة التعليمية في الاحصاء ، ويطبق ذلك على الطلاب المسددين للمتأخرات في نفس عام تحويلهم فقط ولا يطبق على الطلاب المحولين من اعوام سابقة